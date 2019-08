Johnsoni valitsus kavatseb Briti parlamendi töö peatada

Plaanide kohaselt toimub nn kuninganna kõne ehk valitsuse plaanide ametlik tutvustamine 14. oktoobril, vahendas BBC.

Praktikas aga tähendaks see seda, et rahvasaadikutel ei pruugi jääda aega astuda samme ja võtta vastu seadusi, mille abil saaks ära hoida Ühendkuningriigi lahkumise Euroopa Liidust ilma igasuguse leppeta. Johnson on lubanud, et Ühendkuningriik lahkub EL-ist igal juhul 31. oktoobriks ehk praeguse ajapikenduse lõpuks.

Johnsoni valitsusel on parlamendi alamkojas väga napp parlamendienamus - ainult üks saadikukoht. Samas on selle parlamendienamuse sisse arvestatud ka need Konservatiivse Partei saadikud, kes on leppeta Brexiti vastu ning kellest osa on lubanud vajadusel valitsuse vastu hääletada, et selline areng ära hoida.

Võimuerakonna mässumeelne liige ja EL-i jäämise pooldaja Dominic Grieve nimetas valitsuse plaani ennekuulmatuks sammuks ning hoiatas, et see võib tuua kaasa umbusaldushääletuse Johnsoni vastu. "See valitsus kukub," lisas ta.

Parlamendi töö peatamise juriidilise korralduse ja mõju üle on Briti avalikkuses viimasel ajal ka pikemalt vaieldud. Täpsemalt selle üle, kas ja kuidas seda rakendada saab, või siis selle üle, kas sellele leidub ka mingeid teisi juriidilisi vastusamme.