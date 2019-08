Soomes on tehtud rahvaalgatus mänguautomaatide eemaldamiseks kauplustest, bensiinijaamadest ja söögikohtadest. Ettevõtjate hinnangul tähendaks see neile tulude märgatavat vähenemist ja seaks ohtu töökohad.

Soomes on näiteks kauplustes täiesti tavaline pilt, et inimesed seisavad ostukotid käes, paksud talveriided seljas, mõnel juhul veel laps kärus virisemas, ning mängivad ennastunustavalt mänguautomaadis. Ka märkimisväärne osa sotsiaaltoetustest ja pensionidest läheb mängude peale. Ringhäälingu Yle andmetel on poodides ja kioskites üle Soome 18 500 mänguautomaati. Kui Rootsis on tuhande elaniku kohta 0,6 mänguautomaati, Norras 0,8, siis Soomes 3,3 ehk mitu korda rohkem.

Üks rahvaalgatuse tegijatest Jenna Mäkela tunnistas, et on ise mängusõltlane ja tema jaoks varitseb kiusatus ka poodi piima ja leiba ostma minnes. Mänguautomaadid tuleks algatuse kohaselt koondada eraldi mängusaalidesse, ettepanekule on kogunenud juba ligi 30 000 toetusallkirja. Ühinenud on ka Soome sporditähed, kuigi Veikkaus on jäähoki- ja palliliidu peasponsor.

Riiklik rahamängude ettevõte Veikkaus on automaatide ümberpaigutamise vastu. Nende sõnul on Veikkause uuringu järgi vaid 1,3 protsendil majapidamistest probleeme liigse rahamängude mängimisega. "Pealegi on lähim mänguautomaat tänapäeval igaühel telefonis olemas," tuletas meelde monopoolse Veikkause asejuht Velipekka Nummikoski. Ta lisas, et mängude tulust toetatakse näiteks sporti ja muid ettevõtmisi; mänguautomaatide kauplustest äraviimisega väheneksid toetused vähemalt 300 miljoni euro võrra. Nummikoski selgitas, et väheneksid ka nende ettevõtete tulud, kelle ruumides praegu mänguautomaadid on.

Turismi- ja toitlustusala ettevõtete ühendus MaRa on samuti mänguautomaatide eemaldamise vastu. Liidu tegevjuht Timo Lappi märkis, et Veikkaukselt automaatide eest saadav tasu on söögikohtadele oluline tuluallikas ja selle kadumisel tuleb inimesi koondama hakata.

Veikkaus on sel suvel palju kriitikat saanud liialt agressiivsete ja unelmate täitumist lubavate reklaamide pärast. Isegi peaminister Antti Rinne taunis reklaame ja andis mõista, et Veikkause monopoliseisund ei pruugi olla igavene. Igal juhul on mänguautomaatide eemaldamine poliitiline otsus. Uue valitsuse koalitsioonilepingusse on aga kirjutatud hoopis Veikkause positsiooni tugevdamine.

Mängusõltuvuse ohjeldamiseks on kavas sisse seada kohustuslik registreerimine mängima minnes, aga see ei jõustu enne 2023. aastat. Yle majandusajakirjanik Antti Parviala ei usu, et mingeid kiireid muutusi loota on, sest Veikkausest ei ole sõltuvuses ainult mängijad, vaid ka raha saajad. Näiteks rohkem kui miljonieurost toetust on sel aastal saanud üle seitsmekümne Soome organisatsiooni.