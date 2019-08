Paar aastat vana New Hollandi traktoril oleks pidanud kolmapäevase ilmaga olema kõige kiirem tööaeg, ometigi seisis 130 000 eurot maksnud masin Arukülas hoovi peal ja teha ei saanud sellega midagi, sest ilma läinud öösel varastatud GPS-seadmeta masin lihtsalt ei käivitu.

"Rääkisin ka maaletooja esindajaga, tema arvas, et peaks saama ilma vidinatetat masinat kasutada, aga paraku see ei õnnestunud, ükski nupp ei töötanud, ainult oli võimalik käima panna traktori töötuled ja ei saanud isegi haagist tagant lahti ühendada," rääkis varguse ohver, põllumees Ivo Eenpalu "Aktuaalsele kaamerale".

Traktori töökorda saamine läheb maksma vähemalt 10 000 eurot, aga kui on vaja teha uus kaabeldus, siis veelgi enam. Kas kindlustus tekkinud kahju korvab või mitte, pole veel selge. Eenpalu on kuulnud, et vargad käivad nö eelluuret tegemas, kuid tema pole võõraid märganud. Ka oli traktor üle paari nädala esimest korda lukustatud koduõue pargitud. Üks võimalus on, et äkki jäi traktor silma põllult ära sõites.

"Ega lukus uks neid ei takista, sest uks on klaasist, aga kuna kõigil nendel New Hollandi traktoritel on üks ja seesama võti, siis sisse saab igal juhul, kui kuskilt võtme saad."

Kuna New Hollandi traktorite põhivarustusse GPS ei kuulu, siis ilmselt müüakse Eestist varastatud seadmed välismaistele põllumeestele. Eenpalu on kindel, et tegu on tellimustööga.

Sel suvel on GPS-seadmete vargad tegutsenud mitmel pool Euroopas ja Eestis said vargused alguse juuli lõpus. Praeguseks on politseil info 12 juhtumi kohta. Kõige enam on vargil käidud Lõuna-Eestis. Vargad räägivad vene keeles ja ühe uurimisverisooni kohaselt võivad nad pärit olla väljaspool Eestit.

"Nende käekiri viitab sellele, et nad teevad eelluuret: kas nad siis kaugusest näevad ära, et kuskil on traktor, kus on vastav tehnika olemas või libaettekäänetega lähevad territooriumile, vaatavad ringi, isegi vestlevad territooriumil olevate inimestega," ütles Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt.

Politsei soovitab põllumeestel kontrollida tehnika lähedal või õuedes liikuvaid inimesi, pöörata tähelepanu võõrastele sõidukitele.

"Eks tõstan naise voodist välja ja võtan GPS-id kaissu," oli Eenpalul plaan valmis, kuidas oma teisi traktoreid kaitsta.

Põllumasinate müüjad mures

Paide politseijaoskonnast kinnitati "Aktuaalsele Kaamerale", et Järvamaa põllumeeste tehnikat pole rüüstamas käidud, küll aga on täppissõidu seadmete vargustest teadlikud siinsed põllumasinate edasimüüjad.

AS Konekesko Eesti piirkondlik hooldusjuht Varbo Vingisaar ütles: "Täppissõidu seadmeta põllumehel töö tegemata siiski ei jää, kuid kui need juba kord on ostetud, muutub töö lihtsamaks ja säästlikumaks."

Ka Väätsa Agro AS-is ollakse tehnika rüüstamise kartuses murelikud. Kuid ettevõtte tegevjuht Margus Muld leiab, et ka põllumees ise saab mõndagi ette võtta, et vargusi ära hoida. Kui võimalik, tuleks GPS-seadmed ööseks maha monteerida.

"Meil on traktorid kindlustatud, traktorid pargivad ööseks kaamerate all ja meil on mehitatud valve ka. Nii et inimene valvab ka, jälgib kaameraid ja vajadusel ka kõnnib ümber meie töökoja," rääkis Margus Muld.