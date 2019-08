Vargad käivad mööda Eestit traktoreid rüüstamas

Paide politseijaoskonnast kinnitati "Aktuaalsele Kaamerale", et Järvamaa põllumeeste tehnikat pole rüüstamas käidud, küll aga on täppissõidu seadmete vargustest teadlikud siinsed põllumasinate edasimüüjad.

AS Konekesko Eesti piirkondlik hooldusjuht Varbo Vingisaar ütles. "Täppissõidu seadmeta põllumehel töö tegemata siiski ei jää, kuid kui need juba kord on ostetud, muutub töö lihtsamaks ja säästlikumaks."

Ka Väätsa Agro AS-is ollakse tehnika rüüstamise kartuses murelikud. Kuid ettevõtte tegevjuht Margus Muld leiab, et ka põllumees ise saab mõndagi ette võtta, et vargusi ära hoida. Kui võimalik, tuleks GPS-seadmed ööseks maha monteerida.

"Meil on traktorid kindlustatud, traktorid pargivad ööseks kaamerate all ja meil on mehitatud valve ka. Nii et inimene valvab ka, jälgib kaameraid ja vajadusel ka kõnnib ümber meie töökoja," rääkis Margus Muld.