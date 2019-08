Soe suveilm jätkub

Briti saared jäid täna ookeanilt Norra mere kohale ulatuva madalrõhuala vahetusse lähedusse: ilm oli jahedam ja vihmahoogudega. Ägedaid sajuhooge arenes täna ka kuumas õhus Vahemere äärest üle Kesk-Euroopa Taani ja Lõuna-Skandinaaviani.



Eeloleval ööpäeval liigub meie ilma kujundav kõrgrõhuala Karjalast piki Lääne-Venemaad kagu suunas ning kindlustab Kesk- ja Ida-Eestis veel kuiva päeva. Lääne-Eesti ilma hakkab aga mõjutama Skandinaaviast lähenev madalrõhulohk, mis päeva peale taeva pilvisemaks muudab ning pärastlõunal ja õhtul vihmahooge pakub.

Ühes sajuga võib olla ka äikest. Mõõdukas tuul puhub kagust ning õhumass on Eesti kohal suviselt soe.

Eelolev öö on Eestis sajuta. Mõnel pool võib tekkida udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 9..15, saartel kuni 18°C.

Hommik on valdavalt päikesepaisteline. Tuul puhub kagust 3-8, saartel puhanguti 11 m/s. Sooja on 13-18, saartel kuni 20 kraadi.

Päev püsib Ida-Eestis kuiv ja mitmel pool päikeseline, Lääne-Eestis pilvkate tiheneb ning kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Puhub kagutuul 3-8, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 21- 27 kraadi.

Õhtu vähese ja vahelduva pilvisusega, läänes sajab kohati hoovihma, võib äikest olla. Tuul puhub kagust 3-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 18-22 kraadi.



Reedel kannab madalrõhulohk Läänemerelt üle Eesti ida-kirde suunas vihmahooge ja jahutab pisut õhku. Öösel on sooja 13-18, päeval 19-23 kraadi. Laupäeval ja pühapäeval tugevneb meil lõuna poolt kuiva kõrgrõhkkonna mõju ning vähehaaval lisandub taas soojemat õhku.

Selgematel öödel on sooja 7-13, rannikul kuni 16 kraadi, laupäeva päeval 19-24 kraadi, pühapäev tuleb veidi soojem. Uue nädala algus on väga vastuoluline: see, et õhk on väga soe, on üsna tõenäoline, aga mis kell saabub merelt madalrõhulohk ühes vihmahoogudega, on veel lahtine.

Homme on meie ilm suviselt soe, aga Eesti lääneosas õhtu poole mõnes kohas vihmahoogudega.