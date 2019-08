Põhja-Sakala vallavolikogu tahab vallavanema välja vahetada

Umbusaldusavaldus plaanitakse üle anda neljapäeval kell 16 algaval Põhja-Sakala vallavolikogu istungil.

"Kui me vaatame selles vallas kaugemale, mis võiks olla ja kuidas võiks olla, siis need nägemuse erinevused (vallavalitsuse ja volikogu vahel - toim) on päris suured. Või need küsimused, mida volikogu liikmed on kahe aasta jooksul püüdnud hea tahte kohaselt viia vallavolikogu ja vallavalitsuse päevakorda, need ei lähe edasi nii nagu tahaksime," põhjendas vallavanema umbusaldamise tagamaid volikogu aseesimees Hermann Kalmus.

Ta lisas, et esimene suur mõra tuli õppekohtade sulgemise eelnõu kaudu, mis enamusele vallavolikogu liikmetele oli vastuvõetamatu ja ka arusaamatu, kuidas selline eelnõu üldse sündis.

"Õppekohtade sulgemine Suure-Jaani kooli all, mis puudutab Tääksit, Vastemõisat ja Sürgaveret, ei olnud enamusele volikogu liikmetele vastuvõetav," lisas ta.

Samuti häirib osasid vallavolinikke, et vallavanem Tõnu Aavasalul pole visiooni valla arendamiseks.

"Kui vaadata, kuidas see vald võiks areneda, milline on tema avalik kuvand, et inimesed mõtleksid, et siia valda tasub oma elu seada; kuidas siia kooliõpetajaid meelitada ja kõik sellised üksikküsimused. See volikogu seltskond, kes praegu on rahulolematu, ei näe seda visiooni tulevikuks," lisas ta.

Kalmuse kinnitusel on hääled vallavanema umbusaldamiseks koos. Ka uue vallavanema kandidaat on umbusaldajatel juba olemas.

"Nimedest on räägitud, nimed on laua peal ja suhteline konsensus või suund on ka olemas," kinnitas Kalmus.

Vallavolikogu erakorralise istungi toimumise aeg, mille ainus päevakorrapunkt on vallavanema umbusaldamine, lepitakse kokku neljapäevasel istungil.

Põhja-Sakala vald tekkis 21. oktoobril 2017 kui üheks omavalitsuseks ühinesid Suure-Jaani vald, Kõo vald, Kõpu vald ja Võhma linn. Põhja-Sakala vallas elab pisut üle 8200 inimese.