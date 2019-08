Kahe erakonna kokkuleppele sillutas tee Demokraatliku Partei otsus leppida sellega, et peaministrina jätkab parteitu, kui M5S-iga lähedalt seotud Giuseppe Conte, vahendas BBC.

Seega tõi ise peaministriks soovinud Salvini poolt algatatud manööver kaasa selle, et erakorraliste valimiste ja suurema võimu asemel, tuleb tema parteil leppida hoopis kohaga opositsioonis. Samas on analüütikud märkinud, et võimalus opositsioonis olla võib pikas perspektiivis Salvini reitingut veelgi tõsta.

Samas on oluline meeles pidada, et hetkel on Salvini ise arvamusküsitluste kohaselt Itaalia populaarsuselt kolmas poliitik president Sergio Mattarella ja peaminister Conte järel. Eriti märkimisväärne on just juuraprofessor Conte populaarsus, kel polnud enne peaministriks saamist mingit erilist poliitilist töökogemust.

Neljapäeval on president Mattarellal kohtumine Contega, kes saab suure tõenäosusega mandaadi uue valitsuse moodustamiseks. Demokraatliku Partei juht Nicola Zingaretti ütles kolmapäeval, et eesmärgiks on, et uus valitsus tegutseks järgmiste valimisteni, mis toimuvad 2023. aastal.