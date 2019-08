20. augusti hommikul leiti Tallinnas Õismäe teel asuva kortermaja juurest mehe vägivallatunnustega surnukeha. Tegemist oli 53-aastase asotsiaalse eluviisiga mehega, kes kohtuarsti hinnangul suri peksmise tagajärjel, ütles PPA pressiesindaja Marie Aava.

"Sündmuskohal töötasid politseinikud, kes kogusid tõendeid ja jälgi ning asusid saadud info pinnalt võimalikke kahtlusaluseid selgitama ning 23. augustil pidasid uurijad kinni 15- ja 16-aastase noormehe kahtlustatavana tapmises," lausus Aava.

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Varese sõnul on tegemist kriminaalkorras karistamata, kuid politseile varasemast tuttavate noormeestega.

"Mõlema poisiga on noorsoopolitseinikud varasemalt kokku puutunud. Nad on lõhkunud võõraste vara ning olnud jooksus kodust. Neil on olnud probleeme alkoholi tarvitamisega ning ühel poisil on viimase aasta jooksul olnud kokkupuuteid ka narkootikumidega. Mõlema poisi suhtes on käimas kriminaalmenetlused vägivalla episoodide pärast," ütles Vares.

Ringkonnaprokurör Kelly Kruusimägi sõnul taotleb prokuratuur raskete kuritegude puhul ka alaealiste kahtlustatavate vahistamist.

"Alaealiste kahtlustatavate suhtes kehtib erikohtlemine ehk prokuratuuri esmane eesmärk on leida selline mõjutusvahend, mis paneks alaealise oma teo üle järele mõtlema ning edaspidi õiguskuulekalt käituma. Siiski on igal asjal oma piirid ning võttes arvesse nii kahtlustatavate tausta kui ka kuriteo raskust oli paraku ainuvõimalikuks sammuks taotleda nende vahistamist. Viime tõendite kogumise lõpuni võimalikult kiiresti, et juba sügisel saaks kriminaalasja kohtusse saata," lisas prokurör Kruusimägi.

Kriminaalmenetlust viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.