Helin on Koeru keskkooli 11. klassi õpilane. Raske sünnitrauma tõttu tekkis tema ajus hapnikupuudus, mis mõjutas tasakaalukeskust. Neiu ei suuda iseseisvalt püsti seista ega kõndida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Helini koolitee algas Haapsalus, sest kodukoolis Koerus lifti polnud. Koeru kooli tuli ta aasta eest lootuses, et maja saab paari kuuga lifti. Neiu unistus täitus alles nüüd.

Ta meenutas, et enne lifti pidid teda inimesed tõstma ja korrustest üles tassima.



Helin rõõmustas nüüd lifti valimise üle ja ütles, et tal on hea meel. "Muidugi on. See on mu peamine eesmärk, et ma saaks elus ise hakkama," lausus ta.

Klassijuhataja Siret Pärtel ütleb, et Helin valutas väga südant selle pärast, et teised õpilased peavad teda pidevalt aitama. Lifti valmimine on rõõmus sündmus kogu kooliperele, pealegi on Helin väga usin õpilane.

"Tema olek kindlasti õpetas kuidagi nii mind kui ka kogu kooliperet. Tema on sada protsenti seda väärt, et teha tema elu natukenegi lihtsamaks. Ta alati ei näidanud seda välja ja oli rõõmsameelne, aga tegelikult oli tal mure," rääkis Pärtel.

Helin ei ole allaandja. Kuigi elu pole teda hellitanud, teab neiu täpselt, mis on tema võimuses ja mida tahab saavutada.

"Mu suur unistus on saada saksa keele tõlkijaks, ma loodan et ma täidan selle," rääkis Helin.