10. sünnipäeva puhul olid kolleegidele õnne soovima tulnud ka Kurtide Liidu esindajad, endised tegijad ja kolleegid Soome rahvusringhäälingu YLE viipekeelsetest uudistest, kellega tehakse koostööd ka uudiste vahetamisel.

Viipekeelsete uudiste toimetajad-saatejuhid on ise kurdid, kelle valitud on ka saates olevad uudislood, millest paljud on suunatud just vaegkuuljatele ja kurtidele.

Viipekeelne uudistesaade on eetris igal õhtul kell 19.25 ETV2-s.