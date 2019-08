Riigimetsast on tänavu korjatud juba üle 100 tonni prügi

RMK on tänavu riigimetsast koristanud 131 tonni prügi ja selle peale on kulunud 63 000 eurot. Ainuüksi Jõelähtme vallas asuvatelt ebaseaduslikelt prügimägedelt on tänavu korjatud 80 tonni prügi. Keskkonnaministeerium kavatseb karmistada trahve.