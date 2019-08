Trump vallandas pressilekke tõttu oma isikliku assistendi

USA presidendi abi Madeleine Westerhout sunniti Valgest Majast lahkuma peale seda, kui tuli välja, et ta on ajakirjanikele rääkinud lugusid Trumpi perekonnaelust.

29-aastane Westerhout vallandati neljapäeval, kui Trumpini jõudis info, et ta oli lõunasöögil ajakirjanikega tarvitanud alkoholi ja uhkeldanud oma ligipääsuga Trumpile, kirjutab BBC.

Westerhout oli Trumpi isikliku assistendina töötanud esimesest päevast saati, kui Trump asus presidendi ametisse. Tema kontor asus Valges Majas otse Ovaalkabineti ees.

Saatuslikuks saanud lõunasöögil New Jerseys asuvas hotellis rääkis alkoholi tarbinud Westerhout ajakirjanikele Trumpi perekonnast.

USA meedia andmetel on mitmed Valge Maja ametnikud ammu kahelnud Westerhouti lojaalsuses. Üks ametnikest rääkis telekanalile CBS, et tema hinnangul oli Westerhout spioon esimesest tööpäevast peale, kelle ülesandeks oli jõuda presidendile võimalikult lähedale, et tundlikku infot Trumpi vastastele edastada.

Väidetavalt oli Westerhout pärast Trumpi valimisvõitu nii endast väljas, et teda nähti valimisteööl nutmas.

Meedia andmeil oli Westerhout see, kes otsustas, kes ajakirjanikest pääseb Trumpile küsimusi esitama ja kes mitte.

CBS-i andmetel aga oli Trumpil kombeks Westerhoutile viidata kui "minu kaunitarile".