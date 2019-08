Taliban ründab Kunduzi linna

Islamiliikumine Taliban ründab taas Kunduzi, mis on Afganistani üks suurimatest linnadest, teatasid mõlemad pooled laupäeval.

Presidendi pressiesindaja Sediq Seddiqi ütles, et julgeolekujõud on mõnes linnaosas pealetungi tagasi löönud. Talibani võitlejad on asunud positsioonidele elurajoonides.

Kunduzi ametnikud ei vasta telefonile, lisas Seddiq.

Kunduz asub strateegiliselt tähtsas teede ristumiskohas ning on kergesti ligipääsetav nii Põhja-Afganistanist kui pealinnast Kabulist.

Taliban peab juba kuid Kataris USA-ga läbirääkimisi Afganistani sõja lõpetamiseks. Viimastel nädalatel on pooled andnud märku peatsest kokkuleppest.

Kunduz langes Talibani kätte 2015. aastal ja linna on rünnatud ka hiljem korduvalt.

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid teatas Twitteris "ulatuslikust" rünnakust.