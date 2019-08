Koplis seisab valmisehitatud rulapark suletud aia taga

''Probleem on selles, et tööde käigus tuli välja, et selle asfaltplatsi all jookseb üks kanalisatsioonitrass, mis kuulub Tallinna Veele,'' lausus ta. ''Me võtsime nendega ühendust, et saada nende arvamus, et kas see rulapark võiks seal asfaldi peal olla."

Linn pole Tallinna Veelt vastust siiani saanud, ilma ettevõtte nõusolekuta on kasutusluba aga keeruline saada.

"Kui seda pole, siis seda objekti kasutada ei tohi, sest juhul kui seal midagi juhtub, siis vastutab see pool, kes seda taotlema pidi," märkis Belobrovtsev.

Kuigi kasutusluba pole, siis see pole takistanud noori ekstreemsportlasi rulaparki sõitma minemast ning juba mõnda aega on nad end aiast läbi murdnud. Kohapeal on käinud turvafirma neid ära ajamas, kuid see pole siiski olukorda muutnud. Hiljuti käis kohal ka politsei, sest aiad olid maha tõmmatud.

Belobrovtsevi sõnul on linn omalt poolt kõik teinud.

''Meie poolt on sinna tellitud turvateenus ja ka aed on ümber,'' ütles abilinnapea. ''Kui inimene tahab ikka sinna minna ja ronib üle aia või ei tee turvafirmast välja, siis see on juba inimese enda vastutus. See, et praegu on ligipääs sinna meie poolt piiratud, on tõsi. Me loodame, et kui mitte järgmisel, siis ülejärgmisel nädalal see asi saab valmis ja kasutusluba on olemas.''

Seega on praegu abilinnapea sõnul kõik paberimajanduse taga kinni.