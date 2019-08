Ligi 30 aastat Saaremaa talupidajate liitu kuulunud Aivar Kallas toob näite, millised olid talupidajate katsumused 30 aastat tagasi, kui hakkas taastekkima perepõhine talutootmine Saaremaal.

"Algus oli ikka väga keeruline. Ja kui ma eile lugesin meie vanu protokolle 1990. aastate algusest. Probleemid, mis meid siis vaevasid, ajavad tänapäeval meid lihtsalt naerma. Kust saada kütust, mutrivõtmeid, elektrit, väetist, loomi. See on tänapäeva talupidajale täiesti arusaamatu küsimus," rääkis Kallas.

Aastal 2019 on Eestimaa talupidajate liidu andmetel Eestis umbes 16 000 põllumajandustootjat ja igal aastal lisandub sadakond väiketootjat.

Eestimaa talupidajate keskliidu tegevjuht Kerli Ats ütles, et hea on näha tarbijate teadlikkuse tõusu talutoidust.

"Talutoitu leitakse üha enam kaubanduskettidest ja ka taluliit oma kaubamärgiga Ehtne Talutoit aitab täita seda ühisturundamise rolli," rääkis ta.

Talutoodangu üheks plussiks ostja jaoks on kvaliteet, sest väiketootjal lihtsalt pole võimalik sellega riskida .

"Poekaup – ühesõnaga, seal on kõike! Seal ei ole ainult head asja. Sellel kartulil on ikka veel igasugu jama sees. Mina võimalikult palju sorteerin välja, aga seal on ka omad piirid. Ma vähemalt üritan endast parima anda, et klient saaks võimalikult hea kauba. Minu enda nägu nagu vastutab ju. Kui ma mingit jama müün, siis ega järgmisel aastal ei tule enam keegi," rääkis Äbandi talu peremees Mart Heinla

Kuid ka aastal 2019 pole väiketootjate elu päris murevaba.

"Väga palju ollakse hädas sellega, et põllumajandusmaa läheb oksjonile. Põllumajandusmaa on kallis ja väiketootjatel ei ole võimalik võtta seda renti," rääkis Kerli Ats.