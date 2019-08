Pühapäev toob päikese ja 25 kraadi sooja

Kui pühapäev on veel soe ja päikesepaisteline, siis uuel nädalal on oodata juba vihmahooge.

Öö vastu pühapäeva on selge või vähese pilvisusega ning udu tekkeks on loodud soodsad tingimused. Tuul pöördub lõunakaarde ja puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on öösel 8 kuni 13, saartel kuni 15 kraadi.

Hommikul sadu kartma ei pea. Kohati võib esineda udu ja puhub lõunakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Hommikul on sooja 12 kuni 17 kraadi.

Päikesepaisteline on ka pühapäev ja puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8, pärastlõunal saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Maksimaalselt võib olla kuni 25 kraadi sooja.

Pühapäeva õhtu on selge või vähese pilvisusega. Tuul puhub kagust 2 kuni 8 meetrit sekundis, aga saartel natuke valjemini. Õhutemperatuur on 18 kuni 21 kraadi.

Uus nädal toob juba suurema hoovihma võimaluse, vaid teisipäev on olulise sajuta. Läheb aina jahedamaks, öösel on valdavalt 11 kuni 14 ja päeval 17 kuni 24 kraadi.