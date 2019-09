Texases sai tulistamises surma viis, haavata 21 inimest

"Meil on vähemalt 21 ohvrit, 21 tulistamise ohvrit, ja vähemalt viis hukkunut," ütles Odessa linna politsei kõneisik ajakirjanikele.

Naaberlinna Midlandi linnapea Jerry Morales teatas, et haavatute seas on kolm politseinikku, kuid nende elu ohus ei ole.

Varem teatas Odessa politsei, et linnas sõidab ringi ärandatud postiauto ning sellest tulistatakse valimatult inimeste pihta.

Politsei teatas algselt, et tulistajaid võib olla mitu, kuid Odessa politseiülem Michael Gerke ütles hiljem, et võimude hinnangul tegutses kahtlusalune üksi.

"Kui see üksikisik võeti (lasti) maha, ei olnud rohkem ohvreid," sõnas ta.

USA selle aasta massitapmiste arv jõudis kogu 2018. aasta tasemele

USA-s on sel aastal olnud 25 massitulistamist ehk sama palju kui kogu 2018. aasta jooksul, selgus pühapäeval avaldatud andmetest.

AP/USATODAY/Northeastern University andmebaasist selgus, et olenevalt sellest, kas laupäevases tulistamises Texases surma saanud kahtlusalune on lisatud viie hukkunu hulka, on sel aastal surma saanute arv võrdne eelmise aastaga ehk 140, või on ühe võrra väiksem - 139.

Andmebaasis on kõik USA massitapmised alates 2006. aastast, mis hõlmavad vähemalt nelja hukkunut (välja arvatud tapja) lühikese aja jooksul (24 tundi) olenemata relvast, asukohast, ohvri-tapja seotusest või motiivist.