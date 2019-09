"Pean vabandama, et hilinesin. Ma jäin 25 minutiks lifti lõksu, sest tekkis elektrikatkestus, aga siis tulid tuletõrjujad," jutustas 82-aastane paavst lõbusalt ja palus rahval tuletõrjujatele plaksutada.

Katoliku kiriku pea jäi tavapärasele keskpäevasele palvusele seitse minutit hiljaks.

Arvatakse, et see on esimene kord, kui Vatikani riigipea, kes on maailma 1,2 miljardi katoliiklase vaimne juht, on lifti kinni jäänud.