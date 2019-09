Orkaan Dorian on tekitanud Bahama saartel ulatuslikke purustusi, tõsiselt kannatanud või hävinud on kuni 13 000 elumaja. Bahama valitsus on teatanud hukkunutest, kuid keset kaost pole võimalik täpseid andmeid koguda.

"Meil ei ole toimunust veel täielikku pilti," ütles Punase Risti ja Punase Poolkuu Ühingute (IFRC) erioperatsioonide keskuse juht Sune Bulow. "Kuid on selge, et orkaani Dorian tagajärjed on katastroofilised."

Bulow´ sõnul vajab Bahama pärast orkaani tõenäoliselt lühiajalist majandustoetust, joogivett ja meditsiiniabi ning abi inimestele peavarju tagamisel.

Kui Bahama saartel esialgu teateid inimohvritest ei olnud, oli vaid IFRC hoiatus, et ulatuslikud üleujutused Abaco saarel on toonud tõenäoliselt kaevudesse merevee, siis Eesti aja järgi kell 17:30 teatati esimestest ohvritest.

Bahama välisminister Darren Henfield teatas, et nendeni on jõudnud info hukkunutest. "Meil on teateid surnukehadest. Me ei saa teateid enne kinnitada, kui me ise seda kõike näeme," ütles ta, vahendas CNN.

Henfield palus inimestel siseruumides püsida. "Me peame vastu... Me vaid palume, et kõik meie eest palvetaksid," ütles ta.

Bahamas Press on teada andnud, et nende töötajad on näinud tulvavees hukkunuid. Kardetakse, et hukkunute arvu ei saa kindlaks määrata, sest tulvavesi viib surnukehad avamerele.

IFRC eraldas Bahamale esimese erakorralise toetusena 250 000 Šveitsi franki (230 000 eurot), et tagada esialgne peavari umbes 500 perekonnale.

Tormituuled on ulatunud 97 meetrini sekundis ning enim on orkaanituultes kannatada saanud Abaco saarel asuv Marsh Harbouri linn. Abaco saarel elab umbes 17 000 inimest.

USA orkaanikeskus NHC teatas, et orkaan jääb Abacost läänes asuvat Grand Bahama saart kimbutama kogu esmaspäeva. CNN vahendas, et Grand Bahama võib orkaani silma jääda lausa üheksaks tunniks.

Teadaolevalt on Dorian tugevuselt teine torm, mis kunagi Atlandi ookeanil on registreeritud.

Bahama peaminister: hävitustöö on enneolematu

Bahama peaminister Hubert Minnis nimetas esmaspäeval Doriani põhjustatud hävingut "enneolematuks".

"Grand Bahama saab endiselt tunda 5. kategooria orkaani Dorian jõudu. Teadete järgi, mis oleme saanud Abacolt, on häving enneolematu," kirjutas Minnis Twitteris.

"Tuulekiirus on langenud 165 miilini tunnis (u 265 km/h), kui Dorian on endiselt väga ohtlik torm. Meie eesmärk praegu on päästa, taastada ja palvetada," kirjutas Minnis.

Bahama põllumajandusminister Michale Pintard postitas Twitteris video sellest, kuidas vesi tema majapidamisse tungis. Pintard selgitab videos, et tulvaveed on tõusnud erakordselt kõrgele, vähemalt 20 jala ehk umbes 7 meetri kõrgusele maapinnast. "Minu naabrid on veel hullemas olukorras. Vesi on juba mu magamistoas," rääkis Pintard videos, mida saab vaadata siit:

Minister of Agriculture and Marco City MP Michael Pintard, who lives on Grand Bahama, showing some utterly frightening footage of his home during the passage of Hurricane Dorian. pic.twitter.com/gugVsLMroB — Travis C-Carroll (@TravisCC) September 2, 2019

Ameeriklased valmistuvad tormiks

Pühapäeval ja esmaspäeval Bahama saari räsinud viienda kategooria orkaan Dorian liigub edasi USA ranniku suunas, kus sadadele tuhandetele inimestele on antud evakueerimiskäsk.

Orkaan liigub edasi väga aeglaselt, vaid 2 km/h. CNN-i andmetel on aeglase liikumise põhjuseks kõrgrõhuala, mis peaks prognoosi järgi järgmise ööpäeva jooksul nõrgenema ning sellega avaneb orkaanile tee loodesse.

Kas Dorian ka USA idarannikule jõuab, pole veel selge, esmaspäeva pärastlõunal prognoositi, et orkaan vaid riivab USA rannikut ning liigub pigem põhja ja hiljem kirde suunas.

Kuigi praeguste prognooside järgi orkaani silm mandrile ei jõua, võib prognoos iga hetk muutuda.

NHC teatas esmaspäeval Eesti aja järgi kell 18:00, et Dorian on nõrgenenud 4. kategooria tormiks, kuid liigub aeglaselt (2 km/h) siiski läände ning asub 50 km kaugusel Bahama suuruselt teisest linnast Freeportist ning 170 km kaugusel West Palm Beachist Floridas.

Florida osariigis ollakse tormi tulekuks valmistumas, avatud on varjupaigad. Florida kuberner Ron DeSantis ütles, et elanikud on evakueeritud 72 hooldekodust ning suletud on viis sadamat: Miami, Everglades, Fort Pierce, Palm Beach ning Port Canaveral.