Orkaan Dorian on tekitanud Bahama saartel ulatuslikke purustusi, tõsiselt kannatanud või hävinud võib olla kuni 13 000 elumaja, teatas Punane Rist esmaspäeval.

"Meil ei ole toimunust veel täielikku pilti," ütles Punase Risti ja Punase Poolkuu Ühingute (IFRC) erioperatsioonide keskuse juht Sune Bulow. "Kuid on selge, et orkaani Dorian tagajärjed on katastroofilised."

Bulow´ sõnul vajab Bahama pärast orkaani tõenäoliselt lühiajalist majandustoetust, joogivett ja meditsiiniabi ning abi inimestele peavarju tagamisel.

Pühapäeval Bahama saari räsinud viienda kategooria orkaan Dorian liigub edasi USA ranniku suunas, kus sadadele tuhandetele inimestele on antud evakueerimiskäsk.

Bahama saartel esialgu teateid inimohvritest ei ole, kuid IFRC hoiatas, et ulatuslikud üleujutused Abaco saarel on toonud tõenäoliselt kaevudesse merevee.

IFRC eraldas Bahamale esimese erakorralise toetusena 250 000 Šveitsi franki (230 000 eurot), et tagada esialgne peavari umbes 500 perekonnale.