Soe ilm jätkub septembri esimeses pooles

Septembrikuu viimane kolmandik võib tavapärasest veidi jahedam tulla. Septembri õhutemperatuuri norm on +10,3..+13,1°C.

Kuu sademete summa on Eesti keskmisena normilähedane (norm 56..74 mm), kuid jaotuda võivad need ebaühtlaselt. Mõni paik saab vihma tavapärasest enam. Selle tõenäosus on suurem läänepoolsetes maakondades. Samal ajal ei tarvitse vihma nii sagedasti idapoolsetesse maakondadesse jõuda ning seal võib keskmisest vähem sadada.

Kuu esimesel poolel jääb Eesti kõrg- ja madalrõhuala piirimaile ning vihma sajab kohati: kord on sajuhooge enam lääne, kord ida pool. Madalrõhkkonna jõulisema surve korral on sadu laialdasem 8. septembri paiku. Tuul on enamasti mõõdukas ning puhub valdavalt lõunakaarest, tugevamat lõuna- ja edelatuult võib teha 5. septembril, kui rannikul on puhanguid 15, Läänemere ääres 18 m/s.

Õhutemperatuur varieerub öösiti mõne kraadi piires 10°C ümber, päevasoe kerkib 20°C lähedale, suviselt soe võib aga olla 5. september ja ka 9-10. september.

Kuu teise poole ilm on tõenäoliselt muutlik. Läänemere õhuruumi võivad jõuda madalrõhkkonnad, mis tõstavad tuult ja toovad laialdasemat sadu. Kuid tänastel andmetel ei kujune läänevool püsivaks ning vahetevahel tugevnevad kõrgrõhkkonnad muudavad ilma taas kuivemaks.

Õhutemperatuurifoon langeb ja selgematel öödel langevad termomeetrinäidud alla 5°C, kohati 0°C ümbrusse.