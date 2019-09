Ventura tuletõrje juht kapten Brian McGrath kinnitas portaalile The Daily Beast, et mõned inimesed said ka surma, kuid täpset arvu ta öelda ei osanud.

Tuletõrje sai teate tulekahjust umbes kell 3.30.

Rannavalve saatis Santa Cruzi saare lähedal põlevale 23-meetrisele laevale appi kopterid, väikelaevad ning ühe suurema laeva. Saar asub Los Angelesest umbes 140 kilomeetri kaugusel.

Laeva ülemiselt tekilt saadi päästetud viis meeskonnaliiget, kuid alumisel tekil maganud 34 inimest on jätkuvalt kadunud. Üks meeskonnaliikmetest sai kergelt viga, ütles rannavalveametnik Matthew Kroll.

Ventura tuletõrje tehtud pildilt on näha, et laev oli üleni leekides.