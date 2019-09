USA California osariigi ranniku lähedal süttis esmaspäeval põlema laev, surma on saanud kaheksa ja endiselt on kadunud 24 inimest, teatasid võimud.

Tuletõrje sai teate tulekahjust laeval umbes kell 3.30 esmaspäeva hommikul (Eesti aeg 12.15).

Rannavalve saatis Santa Cruzi saare lähedal põlevale 23-meetrisele laevale appi kopterid, väikelaevad ning ühe suurema laeva. Saar asub Los Angelesest umbes 140 kilomeetri kaugusel.

Rannavalve esindaja Monica Rochesteri sõnul olid viis laeva meeskonnaliiget põlengu lahvatades ärkvel ja hüppasid vette. Reisijad magasid ilmselt laeva sisemuses, lisas ta.

Leegid ja kuumus ei lasknud päästjatel jõuda ellujääjate otsinguil laeva kereni enne, kui see uppus, teatas rannavalve. Päästetöid raskendab tihe udu.

"Praeguseks on on surnuna kätte saadud neli inimest," ütles Santa Barbara maakonna šerif Bill Brown pressikonverentsil. "Päästetöödel on tehtud kindlaks veel nelja hukkunu surnukeha asukoht merepõhjas aluse läheduses."

Browni sõnul on 26 inimest kadunud.

Ventura tuletõrje väljastas laevast enne uppumist ka pildi. Alus oli üleni leekides.