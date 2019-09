Peipsi järve lähistelt metsast leiti paarsada kilo meditsiinilisi jäätmeid

Peamiselt on tegu füsioloogiliste lahuste kottidega,mis olid sinna veetud juba aastaid tagasi ja mille päritolu ei olnud võimalik kohapeal selgeks teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reostunud metsamaa kuulub eraomanikule. Enne kui inspektsioon ei tea täpselt, mis lahust kotid sisaldavad, käitletakse neid ohtlike jäätmetena.

Keskkonnainspektor Kaisa Putki sõnul leiab meditsiinilisi jäätmeid metsa alt harva.

"Olenebki, mis aine seal kotis sees on. Kui meil õnnestub selgeks teha, mis eesmärgil seda kasutatakse, siis me lihtsalt hakkamegi vaatama, kas siin lähikonnas on mõni meditsiiniasutus, kus tõenäoliselt seda kasutati. Siis me peame kindlasti neid küsitlema ja siis oleneb, mis nemad räägivad," rääkis Putk.