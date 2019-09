Südasuvine soojus lahkub

Südasuvine palavus lahkub ning õhutemperatuur langeb paariks päevaks alla 20 kraadi. Neljapäeval on oodata taas soojemat ilma, kuid ka vihmahooge.

Ööl vastu teisipäeva liigub madalrõhulohk koos rünksajupilvedega üle Eesti, võib olla äikest. Tuul pöördub kõikjal läänekaarde ning tugevuseks on 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis selgem, ida pool pilvisem, aga sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Päeval on nii päikest kui pilvi. Hoovihma sajab põhiliselt Kagu-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, saartel kuni 11 meetrit sekundis. Õhusooja 16 kuni 20 kraadi.

Õhtul on lääne pool selgem ja sajuta, Ida-Eestis pilvisem ja võib hoovihma sadada. Läänekaare tuul ulatub saarte rannikul iiliti 11 meetrini sekundis. Õhusooja 14 kuni 17 kraadi.

Kolmapäev on mõõdukalt soe ja mõne üksiku hoovihmaga.

Neljapäev on kena ja suvist sooja üle 20 kraadi, aga tuul on tugev. Vihmahooge on rohkem saartel, õhtul ka mandril.

Reedel on üksikuid sajuhooge, laupäeval saab vihma Eesti läänetiib. Tuul on tasasem ja sooja ülempiiriks 20 kraadi.