Linnapea Jean-Marc Peillex on püüdnud aastaid leida lahendust Euroopa kõrgeima tipu ülerahvastatusele.

Tema kannatus katkes lõplikult, kui Briti kuninglike eriüksuste liige taris laupäeval mäkke trenažööri, kuid ei jaksanud seda enam alla tuua ja jättis treeningseadme 4362 meetri kõrgusel asuvasse onni, mis on mõeldud peavarjuks erakordsetes olukordades.

Oma nimeks olevat mees öelnud Disney. "Sellise nimega võib arvata, et ta mõtles, et on lõbustuspargis," ütles Peillex avalikus kirjas.

Samal ajal ronis üks sakslane tippu koos koeraga, ehkki rahvarohkel suvehooajal mägiradu valvavad politseinikud teda keelasid ja ta oli neile lubanud, et jätab looma poolele teele puhkekohta maha.

Lubadusest hoolimata ronis mees keset ööd koos koeraga Mont Blanci tippu, koer jäi ellu, kuid jõudis tagasi vigastatud ja veriste käppadega.

Juunis maandusid kaks Šveitsi alpinisti väikelennukiga Mont Blanci tipu lähedal idanõlval ja asusid siis jalgsi tippu vallutama.

Mägipolitsei peatas nad, kuid nad pääsesid 38 euro suuruse trahviga ja võisid edasi lennata, sest ametlikult olid nad rikkunud kõigest 1960. aastatest pärinevat seadust, mis keelab piirkonnas maandumisplatse rajada.

"Olukord on ammu üle piiri läinud!" kurtis Peillex kirjas ja palus Macronilt seadust, "mis karistaks kõiki mäereegleid rikkuvaid hulle karmilt ja Mont Blancil rahu taastaks".

Euroopa kõrgeimasse tippu ronib aastas keskmiselt 25 000 inimest, rahvarohkus toob tüli paremate positsioonide pärast ja kontrollimatut "mustalt" telkimist.

Sel hooajal on Mont Blancil surma saanud kolm inimest.