Katsega kavatseb liituda ka osa peaministri erakonnakaaslasi, vahendasid BBC, Guardian (otseblogi) ja Reuters.

Otseülekanne Briti parlamendist:

Parlament naasis teisipäeval suvevaheajalt ning päevakorras on tähtis eelnõu, mille heaks kiitmine vähendaks leppeta Brexiti vahetut ohtu.

Johnson aga ütleb, et kui ettepanek parlamendi läbib, siis korraldab ta 14. oktoobril ennetähtaegsed valimised. Tema tahab viia Suurbritannia EL-ist välja 31. oktoobril, maksku mis maksab.

Mis täpselt teisipäeval juhtuma hakkab, on sarnaselt Brexiti saagale raske ennustada. Lisaks pole selge, kuidas saab peaminister ennetähtaegsed parlamendivalimised korraldada.

Esmalt üritavad alamkoja saadikud võtta teisipäeval valitsuselt üle volituse otsustada, mis eelnõud hääletusele pannakse.

Seejärel loodavad nad saada võimaluse hääletada kolmapäeval eelnõu üle, mis sunniks Johnsonit taotlema Brexiti pikendamist kuni 31. jaanuarini, kui 17.-18. oktoobril toimuvalt EL-i tippkohtumiselt uut lepet ei tule.

Saadikud isegi koostasid Johnsonile kirja, mis ta Euroopa Ülemkogu presidendile Donald Tuskile Brüsselisse viima peaks.

Suur lahing peaks algama Johnsoni pöördumisega parlamendi poole, mis algab Eesti aja järgi kell 17.30.

Johnson andis esmaspäeval selgelt mõista, et ta ei lase end parlamendil käsutada. "Tahan, et kõik teaksid - ei tule ühtegi olukorda, kus ma lähen Brüsselisse edasilükkamist küsima," rõhutas ta.

Tema sõnul on EL-iga uue lahkumisleppe sõlmimise tõenäosus kasvanud alates augustis toimunud G7 tippkohtumisest, kuid tema vastaste sõnul Brüsseliga läbirääkimisi ei käi ning kõige tõenäolisem tulemus on leppeta Brexit.

EL keeldub avamast eelmise Briti peaministri Theresa Mayga sõlmitud lepet, Johnson aga peab seda lepet vastuvõetamatuks.

Leppeta Brexitit peetakse ohtlikuks, sest see lõikab läbi Suurbritannia aastakümnete pikkused sidemed 500 miljoni elanikuga EL-i ühisturuga. Johnson aga rõhutab, et leppeta Brexit peab jääma EL-iga edukate kõneluste pidamiseks lauale.

Johnson otsustas peatada parlamendi töö järgmisest nädalast rohkem kui kuuks ajaks kuni 14. oktoobrini. Sammu eesmärk on piirata parlamendisaadikute aega, et neil oleks raskem 31. oktoobril lahkumist ära hoida.

Arvamusküsitluste järgi on Johnsoni otsustav lähenemine Brexitile valijate seas populaarne ning valimised võivad aidata tal suurendada oma nappi enamust parlamendis.

Samas võib kriis ka ta erakonna puruks lüüa, sest tema saadikute seas puudub Brexiti meetodites üksmeel.

Kuigi Tööpartei juht Jeremy Corbyn teatas varem, et tema on erakorraliste valimiste korraldamiseks valmis, teatas ITV oma allikatele tuginedes, et opositsiooniparteid on leppinud omavahel kokku, et Johnsoni valimiste väljakuulutamist ei toetata, kui leppeta Brexitit ära hoidvat seadust heaks ei kiideta.

Mässumeelsed parteikaaslased kohtusid teisipäeval ka Johnsoniga, kuid peaministril neid ilmselt ümber veenda ei õnnestunud. Ühe allika sõnul ei suutnud Johnson oma edasiste plaanide kohta - eelkõige mingi uue leppe sõlmimise asjus - parteikaaslaste jaoks usutavat selgitust anda. Teisipäeval teatas üle 25 aasta Konservatiivse Partei liige olnud rahvasaadik Phillip Lee, et lahkub Brexiti tõttu erakonnast ning liitub liberaaldemokraatidega.