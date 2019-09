Reformierakonna auesimees, parlamendi asespiiker Siim Kallas ei näe praeguses valitsuses pragusid ning möönab, et tuleb olla opositsioonis.

Kallas ütles Toomas Sildamile, et on raske ettekujutada, et Reformierakond teeks uue valitsuse, mille osaline oleks Jüri Ratas.