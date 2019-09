Kolmapäev tuleb vihmane

Ilmajaama teatel tuleb kolmapäev vihmane ning sooja on kuni 16 kraadi.

Eeloleval ööl liiguvad hoovihmapilved saartelt mandri lääneserva. Võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 6..11, rannikul kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäeva hommik on Lääne-Eestis vihmahoogudega. Lõuna- ja edelatuul on puhanguline. Sooja on 11..16 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks pilvkate hõreneb ning tuul nõrgeneb. Sooja on 16..20 kraadi.