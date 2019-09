Meedia: Läti võimud pidasid kinni piirivalv

Garbars peeti sisejulgeolekubüroo poolt kinni teisipäeval, vahendasid "Aktuaalne kaamera" ja Läti ringhääling.

Sisejulgeolekubüroo Garbarsit nimepidi ei märkinud, kuid kinnitas, et on kinni pidanud isiku, kes on olnud piirivalve juht, ning kaks ehitusfirma töötajat. Kahtlustuse kohaselt on kinni peetud isikud seotud Läti-Venemaa ja Läti-Valgevene piiri väljaehitamisel toime pandud kahtlaste rahatehingute, tehnonõuete eiramise ja omavolilise metsaraiega. Samuti on kahtlustus esitatud veel ühele piirivalveametnikule.

Juurdluse huvides ei soovinud sisejulgeolekubüroo veel täpsemaid detaile avalikkusega jagada.

1969. aastal sündinud Garbars läks Läti piirivalvest pensionile jaanuaris, kuigi valitsuse poolt heaks kiidetud ametiaeg pidi kestma 2021. aastani. Piirivalve juhiks sai ta 2009. aastal.