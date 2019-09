Ettevõtte tegevjuhi Niels Christianseni sõnul on kavas Hiinas avada aasta lõpuks veel 80 poodi, edastasid "Terevisiooni" uudised. Ta märkis, et see tähendab Lego kauplust 35-s linnas, aga Hiinas on 140 linna, kus on üle miljoni elaniku, nii et kasvuruumi jätkub.

Ta möönis, et e-kaubandus kasvab kiiresti, aga rõhutas, et tähtis on ka poega kohal olla, eriti seal, kus kaubamärk ei ole veel nii tuntud.

Järgmise aasta jooksul on kavas jõuda ka Indiasse, sest sealgi on ostujõuline keskklass.