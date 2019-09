Koolihoone avati esmaspäeval hoolimata sellest, et puudus linnavalitsuse väljastatav kasutusluba. Otsuse maja avada tegi kooli direktor Kersti Kivisoo, kes lootis, et teisipäeval saadakse veeanalüüsi vastused ja need on korras, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ja et risk oleks väiksem, oli teisipäeval koolis spordipäev, mil lapsed majas ei viibinud.

Direktori sõnul ebaõnnestus eritellimusel valmistatava mööbli ja kraanikausside esimene hange ning see oli ka põhjus, miks ehitaja ei saanud joogiveetorustikku õigel ajal korralikult läbi pesta.

"Eile enne lõunat sain teada, et veeproovis on veel üks näit üle normi. Siis kutsusimegi kokku koosoleku abilinnapea poolt ja istusime maha ja vaatasime, mis edasi saab," selgitas Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kivisoo.

Küsimusele, kas oli täiesti möödapääsmatu, et õppetöö ei jätku ja minnakse asenduspindadele tagasi, vastas direktor järgnevalt: "Tegelikult ei oleks olnud, kuna vees ei ole ohtlikku kolibakterit. Aga kuna on seisvast veest põhjustatud... mingi bakter vohab. Käsi küll võiks pesta, aga me ju ei tea, kas laps pistab need näpud pärast otsapidi suhu või ei pista. Me ei riski, et keegi lastest saaks mingi bakteri endale."