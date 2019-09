Neljapäeval saartelt algav vihmasadu jõuab õhtuks mandrile

Saabuv öö on küllaltki pilvine, aga sajuta, mõnes paigas on vaid udu. Tuul on suuresti lõunast või edelast 2-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Temperatuur on 6-10 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on mandril pilvi vähe, kuid Ida-Eestis võib kohati udu olla. Saartel seevastu on pilvisem ning mõnes kohas sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunatuul 3-11, iiliti 14 m/s. Temperatuur on vahemikus 10-16 kraadi.

Päeval tiheneb pilvisus lääne poolt alates ja saartelt algav sadu laieneb õhtuks mandri lääneossa, võib olla äikestki. Valitsevad lõuna- ja edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja tuleb kõige rohkem 22 kraadi.



Nädalavahetus ja uue nädala algus toovad hoovihma ja vahelduva pilvisuse. Äikesevõimalus lähipäevadest on reedel ning laupäeval ja pühapäeval on vihmane just Lääne-Eestis. Küll aga peaks päevane keskmine tempertuur uueks nädalaks taas 20 kraadi ligi tõusma. Ööd on aga ikkagi juba jahedad, sest sooja on keskmiselt 7-13 kraadi.