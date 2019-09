Kui eelmisel aastal lisandus kütteperioodi alguses 65-ruutmeetrise Tallinna korteri soojaarvele olenevalt ilmast kolm kuni kuus eurot kuus, siis praegu seesugust hinnatõusu pealinlastel oodata ei ole, ütles Utilitase kaugkütteettevõtete juht Andres Veske. Suure tõenäosusega tuleb Tallinna toasooja hinda korrigeerida Veske sõnul aga aasta lõpu poole, sest prognoosid näitavad maagaasi hinna tõusu.

"Forward-hinnad maagaasil on tõusuteel ja praegu me näeme, et ilmselt selle aasta lõpuks on hinnad ka maagaasi sektoris tõusnud. Maagaasist jah on mõjutatud eelkõige need, kus maagaasi osakaal mängib rolli, et Tallinnas ta veel mängib rolli, aga meie teistes võrgupiirkondades ei mängi," selgitas Andres Veske.

Küll aga mängib Utilitase teistes võrgupiirkondades rolli hakkepuidu hind, mis viimase aasta ajaga on tõusnud, jäädes AS Tootsi Turvas juhatuse esimehe Matti Puuroneni sõnul praegu vahemikku kuus kuni 7,5 eurot kandi kohta. Hakkepuitu kasutavad pooled Eesti 240 kaugkütte piirkonnast, sealhulgas ka Utilitas, näiteks Haapsalus, Jõgeval, Kärdlas ja Raplas. Veske sõnul tähendab see, et nimetatud piirkondades algaval kütteperioodil soojusenergia hind ka tõuseb

"Kui vaadata siin Raplat ja Kärdlat, siis seal on hinnatõus väiksem, aga Haapsalus ja Jõgeval on ta natukene suurem, kuni kümme protsenti isegi. Suvel on hinnad puidusektoris natuke allapoole läinud, aga meie viisime hanked läbi juba kevadel. Tagantjärgi tarkusena võib öelda, et võib-olla oleks pidanud seda sügisel tegema, aga siis poleks jälle kindel olnud, et me oleks oma kogused täis saanud," rääkis Andres Veske.

Kas võsa hind tõuseb veelgi, seda on keeruline öelda. Ühest küljest pole juba praegune olukord Matti Puuroneni sõnul jätkusuutlik, samas sõltub edaspidine palju ka sellest, kas Eesti Energia hakkab Narvas suuremas koguses hakkepuitu kasutama või mitte.

Kas Narva kergitab Eestis hakke hinda?

Sama küsimuse vastusest sõltub suuresti ka tartlaste toasooja maksumus, kus samuti põhilise kütteallikana kasutatakse hakkepuitu. AS Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots ütles, et viimasel kolmel aastal on soojuse hind Tartus langenud, kokku ligi üheksa protsenti ja ka sel aastal pole ühtegi hinnatõusu taotlust tehtud. Aga kui Narva elektrijaamade päästmiseks hakatakse suures mahus puitu põletama, tõuseb hakke hind Külaotsa sõnul veelgi, suurenevad katlamajade kulud, mis omakorda võib tõsta ka soojuse hinda.

"Võib tekkida olukord, kus teiste linnade elanikud maksavad põlevkivi jaamade päästmise kinni. Tartu on Narvast õnneks mõnevõrra eemal ja see mõju ilmselt nii suur ei ole. Ka on vanad torud suures osas vahetatud, võrgukaod on madalad, tootmisseadmed on korras, kliendipool on samuti hästi edenenud ehk viimase paari aastaga on lisandunud Tartus ca 200 klienti. Peamiseks küsimuseks ongi, et mida teeb kütuse hind?" küsis Margo Külaots.