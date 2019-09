Neljapäeva hilisõhtul muutub Reidi tee ehituse tõttu Tallinna sadama piirkonnas liikluskorraldus. Jõe tänavalt saab taas Mere puiesteele sõita ja vastupidi. Esimene Reidi tee lõik avatakse liiklusele pühapäeva hilisõhtul. Esialgu on avatav lõik ühesuunaline, sadama poolt saab sõita Lasnamäe ja Pirita suunas.

Pühapäeva õhtul kell 22 saabub ajalooline hetk, kui mööda tuliuut Reidi teed avatakse sadamast väljasõit Pikksilma tänava ja Reidi tee ristmiku kaudu Russalka ristmikuni ja sealt edasi Lasnamäele ja Piritale.

Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa ütles ERR-ile, et ainuke asi, mis saab Reidi tee avamise rikkuda, on ilm, täpsemalt vihmasadu, sest väike jupp on tema sõnul veel vaja asfalteerida.

Rüütelmaa ei osanud veel öelda, millal ka teine suund ehk suund sadama poole avatakse. "17. novembriks on plaani järgi kogu Reidi tee avatud. Kui ilm lubab, siis ehk saame juba veidi varem selle suuna avada," ütles ta.

Rüütelmaa sõnul tuleb liiklejatel natuke aega veel ebamugavustega leppida, sest teine variant Reidi tee ehitamiseks oleks olnud Russalka juures üldse liiklus sulgeda. "Aga nagu me aru saame, siis ei olnud see võimalik," lausus ta.

Reidi tee lõik Russalkani Autor/allikas: Kesklinna valitsus

Sel nädalal palju ümberkorraldusi

Neljapäeva õhtul alates kella kümnest avatakse liiklusele Jõe tänaval üks rida mõlemas suunas, mis tähendab, et edaspidi saab Narva mnt-Pronksi ristmikult sõita mööda Jõe tänavat ja pöörata Ahtri tänavale, aga ka vastupidises suunas – pöörata Ahtri tänavalt Jõe tänavale.

Lisaks avatakse liiklusele Lootsi tänav, mis võimaldab sadamasse pääseda ja sealt väljuda mööda Ahtri tänavat. Jõe tänavast otse Lootsi tänavale läbi ristmiku sõita veel ei saa.

Samal ajal suletakse Tuukri tänava lõik Lootsi põiktänavast Ahtri ristmikuni, mis tähendab, et Tuukri tänavast otse Ahtri tänavale sõita ei saa. Neil sõidukijuhtidel, kes varem kasutasid Tuukri tänavat Mere puiesteele sõitmiseks, tuleb selleks nüüd kasutada Uus-Sadama ja Lootsi tänavat või Narva maanteed. Lootsi põiktänav jääb liiklusele suletuks.

Reedel aga asfalteeritakse Narva maantee linnapoolset otsa kell 10.00–16.00, seoses sellega on kaubanduskeskuse "Must luik" eest kuni Russalka esiseni liiklus 1+1 sõiduradadel. Õhtusel tipptunnil on juba avatud 2+2 sõidurada.

Laupäeval ja pühapäeval toimub alates hommikul kella 7-st asfalteerimine Russalka ristmikul. Seoses sellega on Russalka ristmikul alates kaubanduskeskuse "Must luik" eest kuni Vana-Pirita teeni liiklus 1+1 sõiduradadel.

Esmaspäeval aga suletakse hommikuse ja õhtuse tipptunni vahelisel ajal Uus-Sadama ristmik seoses Uus-Sadama tänava viimase asfaltkihi asfalteerimisega. Liiklus avatakse õhtuseks tipptunniks.

Esmaspäeva õhtul muutub ka Uus-Sadama tänav Tuukri tänavast kuni Uus-Sadama 19 ühesuunaliseks, suunaga sadamasse. Liiklus suletakse Petrooleumi tänava D-terminali sissepääsust alates kuni Tuukri tänavani. Väljapääsud sadamast on Lootsi tänava kaudu kesklinna suunas ning Reidi teed pidi Russalka suunas sõites.