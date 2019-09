Eesti on deklareerinud, et USA on sisuliselt meie suurim julgeolekupartner ja -garant. Seni teadsime NATO üksustest Tapal, aga ei teadnud, et kusagil Eestis baseerub ka salajane Ameerika eriüksus, mis koosneb sarnastest võitlejatest, kes nabisid kinni Osama bin Ladeni. Asi hakkas ilmsiks tulema, kui ETV saate "Pealtnägija" üks autoritest Anna Pihl märkas kaitse-eelarves üht spetsiifilist rida.