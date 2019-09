Indias sünnitas 73-aastane naine kaksikud

Kaksikud sündisid kunstliku viljastamise (IVF) abil. Lapsed ilmale aidanud doktor Uma Sankari sõnul on nende tervis hea, vahendab BBC.

Laste ema, 73-aastane Mangayamma Yaramati ütles, et nad soovisid abikaasaga alati lapsi, kuid seni polnud see õnnestunud.

"Me oleme tohutult õnnelikud," ütles laste isa, 82-aastane Sitarama Rajarao BBC-le neljapäeval. Reedel tabas meest aga infarkt ning praegu on ta haiglas arstide hoole all.

"Midagi pole meie kätes. Mis juhtuma peab, see juhtub. Kõik on jumala kätes," ütles Rajarao neljapäeval ajakirjanikele, kui nood küsisid, kes hakkab laste eest hoolt kandma, kui nende kõrges eas vanematega midagi juhtub.

Laste ema Yaramati ütles, et kodukülas kutsuti teda varem "lasteta naiseks".

"Me proovisime (last saada) nii mitmeid kordi ja käisime paljude arstide juures. Seetõttu on praegu me elu kõige õnnelikum aeg," ütles ta.

Indias pole nii kõrges eas sünnitamine esmakordne juhtum - 2016. aastal sünnitas 70ndates eluaastates naine nimega Daljinder Kaur poisslapse.