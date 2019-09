EKRE ei nõustu kampaaniakulude kohta lisaselgitusi jagama

Kas erakonnad said riigikogu valimiste kampaania ajal osta reklaami võrdsetel alustel või tehti kellelegi põhjendamatuid soodustusi? Küsimus kerkis üles juba kevadel ja sealtpeale on erakondade rahastamise järelevalve komisjon ehk ERJK seda uurinud. Suvel saatis komisjon parlamendierakondadele kirja, kus palus neil täpsustada tele- ja ajakirjandusreklaami tootmis- ning avaldamiskulu.

"Neli erakonda vastasid ja viies erakond ütles, et mis nad kvartaalselt meile esitavad, et sellest piisab ja rohkem nad ei pea vajalikuks andmeid anda," ütles ERJK esimees Liisa Oviir.

See viies erakond on EKRE. EKRE juht, siseminister Mart Helme kaamera ees ERJK teemadel kommentaari andma ei nõustunud. Erakonna meediaväljaandes Uued Uudised on ta märkinud, et ERJK ületab selliseid lisaandmeid küsides oma volitusi.

EKRE poolt lubati, et teemat kommenteerib päeva teises pooles erakonna riigikogu fraktsiooni juht Siim Pohlak, kuid ka tema loobus kommenteerimast.

Riigikogu liige ja Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et tema EKRE seisukohta ei jaga.

"Minu arvates on see, et mida vähem erakondade kohta erinevaid spekulatsioone, kuulujutte või küsimusi on, seda parem. Ma arvan, et on mõistlik, et need küsimused saaksid vastuse, ja ma loodan, et erinevatele küsimustele ka vastatakse," rääkis Sibul.

ERJK pärib EKRElt aru ka Mart ja Martin Helme juhitava Tre Raadio saatesarja "Räägime asjast" kohta. Samas saates Euroopa Parlamendi valimiste päeval agitatsiooni tegemise eest said saatejuhid ka trahvi. Tre Raadio omanikuks on seejuures samuti EKRE liige Pohlak. Komisjon uurib, kas tegemist on reklaamsaatega ja kes selle eest maksab.

"Meie esialgne hinnang on, et jah, see on tegelikult ühe erakonna reklaam. Nüüd on lihtsalt vaja kontrollida, kas see on olnud seaduslik ja õiglane ja teised erakonnad on saanud täpselt samal viisil seda reklaami," ütles Oviir.

Helme on EKRE meediaportaalis väitnud, et saadete eest maksab erakond, kuid kas nad täpsemat infot ERJKle jagavad, pole veel selge.

ERJK-l on info jagamisest keeldumise korral võimalik teha erakonnale ettekirjutus või määrata sunniraha kuni 15 000 eurot.

Komisjon tuleb järgmine kord kokku 19. septembril ja siis arutatakse ka, mida EKRE osas ette võtta.