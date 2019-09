Öö vastu laupäeva on vahelduva pilvisusega, kuid saartel ja kohati läänerannikul sajab hoovihma, siin-seal tekib ka udu. Tuul on valdavalt edelast 4 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 7 ja 13 kraadi vahele.

Hommik on samuti vahelduva pilvisusega ning Lääne-Eestis on jätkuvalt kohati hoovihma. Lõunatuul puhub 3 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 12 kraadi sisemaal ja 16 kraadi saartel.

Laupäev tuleb kõikjal erisugune. Lääne-Eestis sajab mitmel pool, Kesk-Eestis on kohati hoovihma ja Ida-Eestis on saju-võimalus väike. Tuul on lõunakaarest 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja kuni 19 kraadi.

Uuel nädalal tabavad meid korraks jälle kõrgemad temperatuurid, kuid sajust pigem pääsu ei ole. Teisipäev tõotab kuivem tulla, kuid kolmapäevaks muutub ilmapilt juba päris kiiresti.