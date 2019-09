Jaanus Jahilo on 94-aastane. 1943. aastal soomlastele nende võitluses Punaarmee vastu appi minnes oli ta 18.

"Mina olen ranna poolt mees ja seal väga palju ikka oli kuulda, et see läks jälle Soome ja teine läks Soome ja siis see mõte küpseski," ütles Jahilo.

Seal võitles ta koos 3500 tuhande teise eestlasega ning oli teise rügemendi raskekuulipilduja kompanii koosseisus. 1944. aasta augustis, kui soomlased Nõukogude Liiduga rahuläbirääkimisi pidasid ja Punaarmee Eestis peale tungis, tuli ta koos enamiku meestega tagasi, et siin edasi võidelda. Nad andsid suure panuse rinde hoidmisel ja see võimaldas paljudel eestlastel läände põgeneda.

Iga aasta septembris kogunetakse Eesti ja Soome soomepoiste pärimusühingu eestvõttel toonaseid sõdureid meenutama Harjumaale Kuusalu lähedale Muuksi linnamäele, kus asub ka soomepoistele pühendatud mälestusmärk.

Soomepoiste Pärimusühingu juht Peeter Kivimäe sõnul on tegemist omamoodi tänuüritusega. "Mõlemapoolne. Meie täname ka soomlasi, et nad vabadussõtta tulid ja soomlased tänavad meie soomepoisse," lausus ta.

Soome suursaadik Eestis Timo Kantola ütleb, et soomepoiste lugu näitab vennasrahvaste omavahelist sidet.

"Meil on nii lähedased suhted Soome ja Eesti vahel. Soomes oli väga raske teise maailmasõja ajal. Oli suur au ja rõõm, et Eesti, eestlased, soomepoisid tulid appi," rääkis Kantola.

Ka riigikogu esimehe Henn Põlluaasa isa Gunnar oli soomepoiss. Põlluaas ütleb, et on meenutusüritusel käinud iga aasta.

"Need on hästi olulised, sellepärast, et nagu me tänagi näeme - siin oli kohal veel ainult neli soomepoissi ja nende aadete ja ideede edasikandmine on hästi oluline kogu meie iseseisvuse vaatevinklist," rõhutas Põlluaas.

Traditsiooniliselt lõppeb mälestuspäev soomlaste küpsetatud röövliprae söömisega - lammas kaevatakse juba hommikul maa sisse süte vahele ja küpseks saab see alles pealelõunaks.