Kohtla-Nõmme rulapargis õpetati õigesti rulatama

Suve keskel Eesti kaevandusmuusemis avatud Kohtla-Nõmme rulapargis toimunud koolitusel said noored teada, et alustada ei tohi keerulistest trikkidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Rulatamises A ja O on see, et alati pead sa olema enda oskustes kindel. See on esimene asi. Ei saa minna lolliks, pead alati teadma, mis sa teed ja kuidas. Alati on ka see, et kui midagi enne triki tegemist läheb valesti, siis ei tohi teha seda trikki, sest muidu võib seal juhtuda kõike," õpetas Tartu rulakooli instruktor Robin Kiisholts.

Esimeseks rulalauaks soovitati soetada kitsam laud, millega on lihtsam manööverdada. Osta tasuks korraliku firma toode, sest siis saab selle kvaliteedis kindel olla. Kuigi juhendajad kiivreid ja kaitsmeid täna ei kasutanud, toonitasid nad seda, et eriti algajatel on turvavarustus väga oluline. Trikke võib õppida ka murul, sest seal on kukkumine pehmem.

"Paika tuleb panna esimene jalg alati rulatamises ning tuleks välja mõelda, kumb jalg ees sa sõidad, kas vasak või parem. See on täiesti enda valik, kuidas mugavam on," lisas Kiisholts.

Nagu kõikjal liikuses, nii kehtib rulaparkideski reegel, et teistele ette ei sõideta.