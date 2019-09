Pühapäev toob veel mõned vihmahood

Hommikul on pilves selgimistega ilm, kus kohati võib hoovihma ja udu olla. Tuul on kagust 3 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja saab 9 kraadi mandril kuni 16 saartel.

Päeval on üsna pilvine ning Lääne-Eesti on vihma all, võib ka äikest olla. Tuul pöördub idasse 4 kuni 9, pärastlõunal puhub rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhk on päris soe, kuni 21 kraadi.

Uue nädala algus on samuti soe, kuid õhk hakkab kolma-päevast jahenema. Esmaspäeval ja teisipäeval on temperatuurimaksimum 25 kraadi juures, kuid hoovihmad ei jäta kimbutamist.