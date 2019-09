Politsei otsib Võrumaal punase autoga põgenenud poeröövlit

"Täna päeval kella ühe paiku sisenes Võru maakonnas Haanja külas relvataolise esemega mees toidupoodi ja relvaga ähvardades röövis kauplusest sularaha. Praeguseks on teada, et ta lahkus sündmuskohalt väikese punase kahe uksega sõiduautoga, tõenäoliselt on see Renault Clio," ütles politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ERR-ile.

Virk lisas, et politseipatrullid on võimaliku põgenemisala sisse piiranud ja püüavad poeröövlit tabada.

"Seoses sellega on meil palve kõigile inimestele Võru maakonnas, kes sellist sõidukit ringi liikumas näevad, anda sellest koheselt teada hädaabi numbrile 112," ütles politsei operatiivjuht. Ta rõhutas, et kindlasti ei tasuks ise röövliga tegelema hakata. "Tegemist on pikemat kasvu meesterahvaga, kes rääkis eesti keeles. Aga eelkõige otsime praegu sõidukit," rõhutas Virk.

Teadaolevalt tegutses röövel üksinda, röövi hetkel olid sõidukilt eemaldatud registreerimisnumbrid, mis tähendab, et ta võib praegu ringi liikuda ilma numbriteta, märkis Virk, kuid lisas, et on ka võimalus, et ta on numbrid juba autole ka tagasi pannud.

Politseiametniku sõnul oli sama auto varasemalt pühapäeval liikunud erinevates kohtades Võrumaal enne seda röövi, kuid tõenäoliselt püüab ta praegu kuhugi peitu pugeda.