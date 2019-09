Võru Instituuti ootab sügisel ees uue juhi leidmine

Selle jaoks on välja antud keeleõppe raamatuid, keeleõpe on viidud Võrumaa lasteaedesse ja koolidesse ning valmimisel on ortograafia raamat. Sel sügisel seisab ees Võru instituudile uue juhi leidmine. Mirjam Mõttus uuris instituudi praeguse juhi Rainer Kuuba käest, mis seisus võru keel on ja mis on kõige olulisem teema, millega uuel juhil tuleb hakata tegelema.