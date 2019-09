Koerte salapärane haigus on levinud 14 Norra maakonnas

Norras elab kuni 600 000 koera ning paljude omanikud on haiguse tõttu oma neljajalgsete sõprade pärast väga mures, kirjutab Norra rahvusringhäälingu veebileht. Norras on koerte seas levimas seni tuvastamata haigus, mille tunnusteks on kõhulahtisus ja oksendamine. Koerte üldseisundi halvenemisele võib järgneda surm.

"Kui uudis koerte haigusest teatavaks sai, kukkus meie veebileht maha. Nüüd me näeme, et päevas käib umbes 120 000 külastajat uut infot otsima," ütles NRK-le Norra Kennelklubi asedirektor Marianne Ono Njoen.

Norra Veterinaarinstituudi andmetel ei viita miski sellele, nagu oleks haigus seotud koeratoiduga. Lisaks toidule otsitakse võimalikku haigustekitajat joogiveest, samuti on uurimise all võimalikud parasiidid, bakterid ja viirused. Toiduohutusamet rõhutas, et sotsiaalmeedias levivatel kuulujuttudel, mis seostavad haigust teatud tüüpi koeratoiduga, pole mingit alust.

Tundmatu haiguse tõttu arvatakse Norras olevat surnud üle 20 koera.