Amet keelas Rae Kivitehasel kolmeks kuuks betoonmüürikivide müügi

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kehtestas 6. septembril Rae Kivitehase tootele "Magna reaplokk 190 hall" müügikeelu kolmeks kuuks või kuni on tõendatud, et tooted vastavad nõuetele.

Kuivõrd Magna sarja müürikivid on mõeldud kasutamiseks ka kandvates seintes, siis on ehitiste stabiilsuse ja ohutuse seisukohast äärmiselt oluline, et müürikivide tegelikud omadused vastaksid ettevõte poolt väidetule, märkis TTJA. Seepärast keelas amet toote müümise kolmeks kuuks.

Rae Kivitehasel on kohustus teha selgeks tootmiskuupäevaga 03.06.2019 müürikive juba ostnud isikud ja ehitised, kus neid betoonmüürikive on kasutatud kandvates konstruktsioonides ning korraldada nimetatud partii tagasikutsumine, teats TTJA.

Lisaks peab Rae Kivitehas OÜ vajadusel rakendama parandusmeetmeid, kui toodet Magna reaplokk 190 hall tootmiskuupäevaga 03.06.2019 on kasutatud kandvas konstruktsioonis.

Juhul kui mõni tarbija on kasutanud nimetatud betoonmüürikive kandvas konstruktsioonis, palutakse ühendust võtta Rae Kivitehasega. Täiendavate küsimuste või betoonmüürikivide tagastamisel tekkinud probleemide korral tuleks kirjutada info@ttja.ee.

Taustaks:

Mullu 2. oktoobril alustas amet (TTJA) Rae Kivitehas OÜ suhtes järelevalvemenetlust, et välja selgitada betoonmüürikivide Magna Plokk nõuetele vastavust. Menetluse tulemused näitasid, et testimiseks võetud proovid ei vasta tootja poolt väidetud nõuetele.

Ettekirjutusega kohustati esitama TTJA-le nimekiri ettevõtjatest, kellele on kive turustatud. Tänaseks on TTJA-l teada hooned, kus on kasutatud Magna Plokk kive ning hoonete ehitajaid on teavitatud.

Tänavu augustis võttis TTJA katsetamiseks Rae Kivitehase OÜ poolt toodetud betoonmüürikivid Magna reaplokk 190 hall. Katsetulemused näitasid, et testimiseks võetud betoonmüürikivid tootmiskuupäevaga 03.06.2019 ei vasta tootja poolt väidetud survetugevusele.