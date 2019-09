Toetusrühma kokkukutsuja, Reformierakonna fraktsiooni liige Annely Akkermann ütles, et toetusrühma eesmärk on koondada neid riigikogu liikmeid, kes muretsevad ökosüsteemi tasakaalu pärast ning tahavad tegeleda keskkonnast ressursside ammutamise, kasutamise ning taaskasutamisega nii, et ökosüsteem ei kahjustuks liigselt.

Akkermann rääkis toetusrühma nimevaliku kohta, et sõna "elusamus" mõtles välja Uku Masing.

"Inimese ehk mõistliku olendi eluülesandeks ehk elu mõtteks võib pidada elusamust. Elu on mõttekas siis, kui inimene saab olla intensiivsem, teadlikum, ärkvemal eilsest. See tähendab, et elu mõte on elu enda kvaliteedis," selgitas Akkermann, kuidas Masing seda sõna lahti seletas. "Bioloog ja semiootik Kalevi Kull on öelnud, et mitu sajandit kestnud uusaja eripäraks oli inimeste eraldiseismine loodusest. Ökoloogia ja kommunikatsiooniajastu tulekuga on uusaeg tema sõnul otsa saanud, sellest aga tuleneb, et riik ei ole enam inimeste riik, vaid ökosüsteem."

Toetusrühma eesmärk on edendada mahepõllumajandust ja säilitada elurikkust, aga ka suurendada taastuvenergia tootmist ning ringmajandust ja kord kaevandatud materjalide aina uut kasutamist. Selleks loodetakse teha koostööd Eestimaa Looduse Fondiga, mahetoidu- ja taastuvenergiatootjatega ning taaskasutusorganisatsioonidega ja nende valdkondade teadlastega.

Toetusrühma esimeheks valiti Annely Akkermann ja rühma kuuluvad veel Yoko Alender, Eerik-Niiles Kross, Keit Pentus-Rosimannus, Johannes Kert ja Kristina Šmigun-Vähi.

Lisaks moodustasid riigikogu liikmed esmaspäeval veel Linnamäe hüdroelektrijaama kaitse toetusrühma. Selle esimees on Kai Rimmel ja toetusrühma kuuluvad Rein Suurkask, Siim Pohlak, Helle-Moonika Helme, Merry Aart, Urmas Reitelmann, Alar Laneman, Paul Puustusmaa, Tiit Kala, Jaak Valge, Uno Kaskpeit, Urmas Espenberg ja Peeter Ernits.

XIVrRiigikogu on moodustanud 54 parlamendirühma ja 53 toetusrühma.