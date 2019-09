Ajaleht: TÜ töötajad suunasid ülikooli hankeid endaga seotud firmadele

Tartu Ülikooli infotehnoloogia instituudi töötajad on ajalehe andmetel suunanud kolm aastat tagasi endaga seotud ettevõtetele hankeid poole miljoni euro ulatuses. Ülikooli teatel ei ole praegu enam selliste asjade läbi viimine lubatud ja võimalik korruptsioonioht on paremini takistatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prokuratuur kogub esmaspäevases Postimehes ilmunud informatsiooni kohta lisateavet ja otsustab seejärel, kas kriminaalmenetlust on tarvis alustada või mitte.

Tartu Ülikooli hankeosakonna juhataja Tuuli Ilula sõnul teenis kõnealune firma hankest 14 000 eurot.

"Me räägime Estrotechist ja Alvo Aablooga seotud ettevõttest. See summa oli nende aastate jooksul siis 14 500. Esialgu sõlmiti raamleping eeldatava maksumusega. Oste nii palju ei teostatud. Ja kuna tema ei olnud hanke läbiviimisel osalenud, siis meie paberitest ei jookse kokku kõik seotud isikud või kõik ülikooli töötajad," selgitas Ilula.

Ta lisas, et ei saa kindlalt kinnitada, et selliseid juhtumeid TÜ-s rohkem olnud ei ole, aga julgeb arvata, et mitte.