Tublimad seenelised on tänavu metsadest välja kandnud juba mitmeid tonne seeni, et eelseisev talv üle elada. Seeneaastat hinnatakse vaatamata põuaperioodidele pigem heaks.

Eeri Alve jaoks on metsas käimine täiskohaga töö ja peamine elatusallikas. Tänavu on ta jõudnud enda sõnul korjata juba paar tonni seeni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Raha kulub, kui raha ei ole, siis ei ole ka midagi teha, nii et ikka selle jaoks, et elu sees püsiks," põhjendas Alve usinat seenekorjamist ja ütles, et selle kandi inimeste jaoks on seenelkäimine väga oluline.

Toivo Tuik käib koos abikaasaga metsas rohkem tervise kui seente pärast, kuigi kui metsa juba minnakse, võetakse ikka pang ka ühes.

"Kukeseenesaak on hea, aga teisi seeni on vähe. Vahepeal oli haavapuravikku ja pilvikut, aga pilvikut on sellel aastal üldse vähe ja mis on, on ussitanud," rääkis Tuik, kes korjab osa endale ja osa müügiks.

Võrus seente ja marjade kokkuostuga tegelev Berrymush väärindab osa seeni-marju ise ning osa saadab Soome-Rootsi. Kui läinud nädalal maksis kukeseene kilo kolm pool eurot, siis nüüd juba neli eurot kilo, puhastatud jõhvikas aga 2,5 eurot.

OÜ Berrymush eestvedaja Toomas Trommel ütles, et hind sõltub sellest, kui palju seeni või marju saada on.

"Kui tuleb vihma, on soojad ilmad ja seeni on palju, läheb hind alla, võib-olla kvaliteet ka ei ole seentel nii hea. Ja kui on vähe ja kuiv ja on korralik seen, siis hind jälle tõuseb," selgitas ta.