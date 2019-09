Südasuvine soojus tuleb paariks päevaks tagasi

Teisipäeval kerkib päevasoe 25 kraadi ümbrusse. Saju suudab idapoolne kõrgrõhkkond eemal hoida ning õrna pilveloori tagant on ka päikest näha. Mahe kagutuul aga kogub päeva peale kiirust, sest madalrõhkkonna surve suureneb.

Ööl vastu teisipäeva võib põhjarannikul hoovihma sadada. Pärast keskööd taevas kõikjal selgineb ja ilm on sajuta. Kohati tekib udu. Puhub kagutuul 2 kuni 8, saartel iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 16, rannikul kuni 19 kraadi.

Hommik on selge ja sajuta. Kagutuul on tugevam saartel. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Päev on suurema sajuta, aga õhukese pilvevinega, millest päike läbi kumab. Kagutuul tugevneb 5 kuni 11, rannikul iiliti 14 meetrini sekundis. Õhusooja on 23 kuni 26 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval saab vihma enam Lääne-Eesti ja sooja sajupilvede on vaid 14-15 kraadi. Ida-Eestis on sajuhooge hõredamalt ja termomeetrinäidud tõusevad 20 kraadi ümbrusse. Lõõtsub jõuline lõuna- ja edelatuul.

Reede on vihmahoogudega. Laupäeval võivad tihedamad sajud jõuda Eestisse vastu õhtut. Jahedus süveneb üle Eesti, lisaks lõõtsub kõle läänekaare tuul.